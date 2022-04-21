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EKPSS GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULAMA | EKPSS kaç dakika, kaç soru? EKPSS ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır?

24 Nisan Pazar günü gerçekleşecek EKPSS için geri sayım devam ediyor, sınava sayılı günler kala giriş belgesini almak isteyen adaylar, sınavın kaç dakika, kaç sorudan meydana geldiğini de araştırmayı sürdürüyor. Peki, EKPSS giriş belgesi nereden alınır? EKPSS kaç dakika, kaç sorudan oluşuyor? İşte EKPSS'ye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:30
EKPSS GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULAMA | EKPSS kaç dakika, kaç soru? EKPSS ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır?

EKPSS GİRİŞ BELGESİ EKRANI | EKPSS giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından, 24 Nisan Pazar günü sınava girecek binlerce aday 'EKPSS ne zaman, nasıl uygulanacak? EKPSS giriş belgesi nasıl alınır, EKPSS kaç soru, kaç dakika sürecek?' sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. İşte EKPSS hakkında detaylar...

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

EKPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

EKPSS sınav yerleri 14 Nisan tarihinde açıklandı. Sınava giriş belgesi almak isteyen adaylar, T.C. Kimlik numarası, şifresi ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yaparak, sınav belgesini indirebilir.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

24 Nisan 2022 Pazar günü 81 ilde eşzamanlı olarak saat 10.15'te başlayacak ve tek oturum olarak yapılacak.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

EKPSS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak ve testlerde toplam 60 soru bulunacak. Sınav süresi ise 60 dakika olarak verilecek.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

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