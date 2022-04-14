Haberler Haberler YKS 2022 NE ZAMAN? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS 2022 NE ZAMAN? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrenci, 2022 YKS'nin tarihini merak ediyor. Adaylar çalışmalarını sürdürürken bir yandan da ÖSYM'den yapılacak açıklamaları dikkatle takip ediyor. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren 2022 YKS ile alakalı internette sıkça, "2022 YKS ne zaman yapılacak? YKS sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanır?" gibi sorular aratılıyor. Peki, YKS 2022 ne zaman? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:11 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:13
YKS 2022 NE ZAMAN? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter dökecek. Sınava başvuru yapan adaylar bir yandan çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken bir yandan da ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. Binlerce aday, özellikle sınav giriş yerlerinin açıklamasını bekliyor. Peki, YKS 2022 ne zaman? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

🔎YKS 2022 HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. ÖSYM genel olarak sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün önce yayınlıyor. Bu bilgiler doğrultusunda, sınav yerlerinin açıklanması için 8 Haziran tarihi bekleniyor.

📌YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

18 Haziran 2022 (Cumartesi) Saat: 10.15, 165 dakika

📌YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 10.15, 180 dakika

📌YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 15.45, 120 dakika

DİĞER
Son dakika: Atletico Madrid - Manchester City maçında ortalık savaş alanına döndü! Dünya yıldızları birbirine girdi, kartlar havada uçuştu…
Kadınlar pazarda ekskavatörü vitrin yaptı
F.Bahçe kiralıkları kadroda düşünmüyor!
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
14 Nisan A101 aktüel katalog!
GÜNEŞ FIRTINASI PANİĞİ! Dünyayı çok sert vuracak
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
SON DAKİKA AÇIKLANDI - MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! |
SURVIVOR KİM ELENDİ? 12 Nisan Survivor'da adaya kim veda etti? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" 10:47
Emirhan İlkhan'a yerli piyangosu! Emirhan İlkhan'a yerli piyangosu! 10:16
Atiba'dan dikkat çeken emeklilik hamlesi! Atiba'dan dikkat çeken emeklilik hamlesi! 09:59
Salah favori 4 kalecisini açıkladı! Salah favori 4 kalecisini açıkladı! 09:53
F.Bahçe kiralıkları kadroda düşünmüyor! F.Bahçe kiralıkları kadroda düşünmüyor! 09:45
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 09:39
Daha Eski
Cengiz Ünder'den Beşiktaş sözleri! Cengiz Ünder'den Beşiktaş sözleri! 08:57
G.Saray'a gelecek mi? İşte o açıklama G.Saray'a gelecek mi? İşte o açıklama 08:20
Usta kalemden sert eleştiri! "Plan günü kurtarmak" Usta kalemden sert eleştiri! "Plan günü kurtarmak" 08:03
Başakşehir'e mi gidiyor? Görüştüğü ortaya çıktı Başakşehir'e mi gidiyor? Görüştüğü ortaya çıktı 07:44
City ve Liverpool yarıladı City ve Liverpool yarıladı 00:53
Fener'in vedası Fener'in vedası 00:51