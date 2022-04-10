YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS soruları ve cevapları yayınlandı mı?

ÖSYM YDS soruları ve cevapları 10 Nisan 2022 Pazar günü sınava katılan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. YDS sonuç tarihi ÖSYM tarafından sınav takviminde duyurulmuştu. Peki, YDS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM YDS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

YDS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı. Yapılan açıklamada "

10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2022-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Nisan 2022 tarihinde saat 14.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi.

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YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre YDS sonuçları 6 Mayıs 2022 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında erişime açılacak.