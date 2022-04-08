EKYS SONUÇ SORGULA | EKYS sonuçları açıklandı! Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonucu sorgulama ekranı

EKYS sonuç sorgulama ekranı ve EKYS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. EKYS sonucunu sorgulamak ve sınav puanını öğrenmek, hesaplamak isteyenler için detaylar haberimizde...

EKYS SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

EKYS NEDİR?

EKYS, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılan sınav olarak bilinir ve MEB ile ÖSYM arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınava denir.

EKYS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ, ALINAN PUAN KAÇ YIL KULLANILIR?

EKYS yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyen kişiler tekrar sınava girebilir.

EKYS SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

EKYS KAÇ SORUDAN OLUŞUR, KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

EKYS 80 sorudan oluşmaktadır ve adaylar sadece doğru cevapları üzerinden puanlarını hesaplarlar. Yani yanlışlar, doğruyu götürmez. Her doğru sorunun değeri 1.25 puan olarak hesaplanır.

Adayların doğru sayısı 1.25 ile çarpılır. 60 puan ve üzeri alan adaylar mülakata çağrılmaktadır. Yani bir adayın başarılı olabilmesi mülakata çağırılabilmesi için en az 60 puan alması gerekmektedir.

EKYS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınavlar pandemi önlemleriyle birlikte sınıf ortamında gerçekleştirildi. Sonuçlar ise ÖSYM'nin web sitesi üzerinden yayınlandı. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilir.

Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sorgulayabilecek.

EKYS SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN