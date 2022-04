E- OKUL GİRİŞ | E- Okul VBS sisteminde not ve devamsızlık nasıl görüntülenir? e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi karne not ortalamasına nasıl bakılır?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden not ve devamsızlık görüntülemek isteyen öğrenci ve veliler 'e-Okul'da not nasıl sorgulanır, devamsızlık nasıl sorgulanır?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak ve ders not ortalamasını öğrenmek isteyen öğrenciler için detaylar ve giriş ekranı haberimizde...

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NOT VE DEVAMSIZLIK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NOT ORTALAMASI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

E OKUL VBS SİSTEMİ ÜZERİNDEN NOT VE DEVAMSIZLIK NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için öncelikle öğrencilerin devamsızlık, sınav notu ve yıl sonu ortalaması gibi bilgilerinin yer aldığı E-Okul sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. https://e-okul.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişim sağlamanız mümkündür.

Belirlenen adreste sol tarafta "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ tarafta ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer almaktadır. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ve dah sonra ekranda istenen bilgileri girmeleri gerekmektedir.

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayıp, karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilmek mümkündür.

Ayrıca 2020-2012 öğretim yılına dair birinci dönem sınav puanlarını görüntülemek isteyenler de, giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan "Öğrenci Bilgileri" bölümünün altındaki "Not Bilgisi" seçeneğini işaretleyerek, dönem sonu sınav notlarına ulaşabilir

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NOT VE DEVAMSIZLIK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NOT ORTALAMASI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

e-Okul Üzerinden Devamsızlık Nasıl Görüntülenir?

E-Okul VBS üzerinden sisteme giriş yapabilmek için sırayla şu adımları takip edebilirsiniz:

1) E Okul sayfasına girişinizi yapın.

2) Sınav Bilgileri bölümünün altında bulunan Öğrenci Bilgileri kısmına tıklayın.

3) Önünüze çıkan panelde ikinci sırada bulunan 'Devamsızlık Bilgisi'ne giriniz.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NOT VE DEVAMSIZLIK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NOT ORTALAMASI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN