SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 5 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2022'de heyecan sürüyor. 5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan bölümde Nagihan ve Nisa arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Öte yandan kıyasıya bir ödül oyunu oynanıyken kazanan takım da belli oldu. İşte detaylar...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2022 All Star'da 5 Nisan Salı günü yayınlanacak bölümde Ardahan, Gökhan, Barış ve Gizem arasından elenecek isim belli olunca haberimizde yer alacak.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de 5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan bölümünde zorlu bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Zor bir parkurda yarışan yarışmacılar güç ve taktik kullanarak bayraklarını savundu. Ödül oyununu kazanan ekip ünlüler olurken ödülün de sahibi oldu. Bu sonuçla Gönüllüler takımı konseyde bir ismi eleme adayı olarak yazarak yokluk adasına göndermek durumunda kaldı.