Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 64 personel alımı yapacak! OGM VE DSİ'ye personel alımı ne zaman? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü birimlerine personel alımı yapılacağını duyurdu.

5 BİN 64 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Oktay açıklamasında, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır." dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fuat Oktay Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ bünyesinde çalışacak 5 bin 64 kişinin alımlarının ne zaman yapılacağına dair herhangi bir detay vermedi.