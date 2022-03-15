Haberler Haberler SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 15 Mart dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 15 Mart dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 15 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümünde 2. dokunulmazlık oyununun sahibi merak ediliyordu. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 15 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 15 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 11:18
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 15 Mart dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 15 Mart Salı günü yayınlanacak yeni bölümde 2. dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülleri oynanacak.. Ünlüler ve Gönüllüler takımı 2. dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülü için kıyasıya rekabet edecek.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 MART
Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele verilen oyunu kazanan takım Gönüllüler oldu ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

15 Mart'ta yayınlanacak bölümde ise 2. dokunulmazlık oyunu ve iletişim oyunu oynanacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

DİĞER
Şarkıcı Zara 'Neşecik' olduğu dönem tanıştığı Bergen'in filmini izleyemiyor: Yüreğim dayanmaz!
Lyon'un temsilcisi Mostafa Mohamed'e hayran kaldı! Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Mısırlı golcü de kıskaçta
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor