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TCDD'den yoğun kar yağışı nedeniyle 10 ek YHT seferi!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara-İstanbul arasında 6, Ankara-Konya arasında 4 olmak üzere, toplam 10 ilave YHT seferi konulduğunu duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 12:25 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 12:26
TCDD'den yoğun kar yağışı nedeniyle 10 ek YHT seferi!

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarındaki YHT seferlerinin artırıldığı belirtildi.

Ankara-İstanbul arasında 6, Ankara-Konya arasında 4 olmak üzere toplam 10 ilave YHT seferi konulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlave edilen yüksek hızlı trenler Ankara-İstanbul hattında 11-12 ve 13 Mart'ta (cuma, cumartesi ve pazar günleri) Ankara'dan saat 08.15'te, İstanbul'dan saat 14.05'te, Ankara-Konya hattında ise 11 ve 13 Mart'ta (cuma ve pazar günleri) Ankara'dan saat 14.50, Konya'dan saat 15.35'te hareket edecek.

Böylece yüksek hızlı trenlerle Ankara-İstanbul hattında 2 bin 880 yolcu, Ankara-Konya hattında ise 1920 yolcu olmak üzere toplam 4 bin 800 yolcu kapasite artışı sağlandı."

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