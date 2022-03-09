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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 9 Mart Survivor hangi takım dokunulmaz oldu?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. 9 Mart Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 9 Mart dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu mu? | SURVIVOR 2022 ALL STAR

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 16:27
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 9 Mart Survivor hangi takım dokunulmaz oldu?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 9 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 MART

Survivor All Star'da birleşme partisinin heyecanı yaşanmaya başlandı. Yayınlanan yeni fragmanda yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu rekabeti yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip merak ediliyor. Kazanan belli olunca haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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