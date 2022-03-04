Aile Bakanlığı SYDV KPSS şartsız personel alımı yapıyor! Hangi illerden başvuru yapılacak? Başvuru şartları neler?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesine 60 kişilik personel alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup SYDV memur Alımı için KPSS'den puan almış olmak şartı aranacak iken, personel ve işçi alımları için herhangi bir KPSS puanı aranmayacak. Peki alımlar hangi şehirlerde yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak,

* Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

* Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,

* Herhangi bir suç yükümlülüğü olmamak,

* Her türlü iklim şartlarında çalışmayı kabul etmiş olmak ve görevini yerine getirmesine engel herhangi bir sorunu olmamak,

* Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak,

* Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası almamış olmak gereklidir.

SYDV PERSONEL ALIMI BAŞLADI

Erzurum Oltu SYDV: 3 Temizlik Personeli (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi: 04.03.2022

Giresun Dereli SYDV: 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi (KPSS 60 Puan İle)

- Son Başvuru Tarihi: 04.03.2022

Adıyaman Gerger SYDV: 4 Temizlik Görevlisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi: 04.03.2022

Adıyaman Samsat SYDV: 3 Temizlik Görevlisi(KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi: 04.03.2022

Kırıkkale Sulakyurt SYDV: 2 Temizlik İşçisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi: 04.03.2022

Diyarbakır Lice Kaymakamlığı SYDV: 1 Şoför, 3 Temizlik Görevlisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:03.03.2022

Manisa Gölmarmara SYDV: 2 Yaşlı Hane Temizliği (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:04.03.2022

Sivas Gölova SYDV: 4 Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri ve Temizlik (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:07.03.2022

Balıkesir Havran SYDV: 4 Temizlik İşçisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:11.03.2022

Balıkesir Susurluk SYDV: 4 Temizlik İşçisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:06.03.2022

Kırşehir Akpınar SYDV: 4 Yaşlı Bakım ve Temizlik Görevlisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi: 07.03.2022

Erzincan İliç SYDV: 3 Temizlik İşçisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:04.03.2022

Edirne Süloğlu SYDV: 6 Temizlik Görevlisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi: 04.03.2022

Manisa Selendi SYDV: 4 Temizlik Görevlisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:04.03.2022

Karabük Eskipazar SYDV: 6 Temizlik Görevlisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:04.03.2022

Karabük Eflani SYDV: 2 Temizlik elemanı (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:04.03.2022

Bursa İznik SYDV: 3 Yaşlı ve Engelli temizlik personeli (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:03.03.2022

Kütahya Emet SYDV: 2 Proje Elemanı ( Yaşlı ve Engelli Bakımı bayan temizlik personeli (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:07.03.2022

Konya Taşkent SYDV: 5 beden işçisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:10.03.2022

İzmir Foça SYDV: 3 temizlik görevlisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:04.03.2022

Aksaray Sarıyahşi SYDV: 4 Temizlik Elemanı (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:04.03.2022

Çorum SYDV: 11 Temizlik Görevlisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:07.03.2022

Erzurum Uzundere SYDV: 1 Şoför ve 3 Temizlik görevlisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:07.03.2022

Bitlis Hizan SYDV: 1 Proje Kordünatörü, 1 Yardımcı Hizmetli (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:03.03.2022

Edirne SYDV: 1 Şoför (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:07.03.2022

Kahramanmaraş Çağlayancerit SYDV: 8 Yaşlı ve Hasta bakım personeli (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:04.03.2022

Ordu Gölköy SYDV: 4 Temizlik görevlisi (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:09.03.2022

Bilecik Pazaryeri SYDV: 3 Yaşlı ve Engelli Bakımı temizlik personeli (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi: 04.03.2022

Nevşehir Avanos SYDV: 3 Kadın Temizlik Personeli (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:04.03.2022

Kastamonu İnebolu SYDV: 1 Şoför

- Son Başvuru Tarihi:11.03.2022

Kastamonu İnebolu SYDV: 4 Bayan Temizlik personeli (KPSS Şartsız)

- Son Başvuru Tarihi:11.03.2022

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Aşağıdaki linke tıklayınız. Ardından başvuru yapacağınız ilana giriş yaptıktan sonra açılan sayfada başvuru ile ilgili bilgiler yer alacaktır.

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