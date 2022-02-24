Haberler Haberler Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü (Covid-19) salgınında yeni bir döneme girildi. Gerek aşının bulunması gerekse virüsün mutasyona uğraması nedeniyle ülkeler, salgınla mücadelede farklı bir seyir izlemeye başladı. Türkiye'nin de virüsle mücadelede bundan sonraki dönemde atacağı adımları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklayacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:43
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını, kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılmış ve ardından pandemiye dönüşmüştü. Yaklaşık 3 yıldır, ölümcül virüsle mücadele eden ülkeler, aşının bulunması ve Covid-19'un mutasyona uğraması nedeniyle salgında yeni bir döneme girdi. Bazı devletler, virüsle mücadele kapsamında getirilen katı kuralları esnetme kararı aldı. Ülkemimizin virüsle mücadelede yeni yol haritası merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uygulanacak yeni planı yapılacak Bilim Kurulu toplantısı sonrası duyuracak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? ERTELENDİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı, dün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir" bilgisine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz" demişti.

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