Haberler Haberler Rusya - ABD görüşmesi sona erdi! Putin ile Biden telefon görüşmesi yaptı

Rusya - ABD görüşmesi sona erdi! Putin ile Biden telefon görüşmesi yaptı

Son dakika haberi: Rusya ile ABD arasındaki Ukrayna görüşmesi sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'ın yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 21:16
Rusya - ABD görüşmesi sona erdi! Putin ile Biden telefon görüşmesi yaptı

Beyaz Saray'dan gönderilen basın notuna göre Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi ABD Doğu saatiyle 12.06'da (TSİ 20.06) tamamlandı. 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'ın yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir." şeklindeki açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti.

ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.

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