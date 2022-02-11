EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçlarına güncelleme geldi!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yerleştirme sonuçları tercih döneminin sona ermesi ardından gündeme geldi. Sürecin bir parçası olan tercih süreci geride kaldı, adaylar tercihlerini, 5-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdi. Adaylar, ocak ayının ortasında sona eren tercihlerin açıklanacağı tarih için ÖSYM duyurular ekranında odaklanmış durumda.



ENGELLİ ATAMALARI TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK



Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 8 Şubat'ta engelli memur atamasının yapılacağını belirtmişti ancak atama tarihiyle ilgili değişikliğe gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak yeni tarihi paylaştı.



Bakanlık Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verdi.



Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.