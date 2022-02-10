Haberler Haberler Survivor bugün var mı? Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman? Survivor 10 Şubat Perşembe var mı?

Survivor bugün var mı? Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman? Survivor 10 Şubat Perşembe var mı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Sevilen yarışma programı Survivor'da eleme heyecanı yaşandı ve Furkan Kızılay adaya veda eden isim oldu. 10 Şubat Perşembe günü Survivor'un yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman? Survivor 10 Şubat Perşembe var mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 13:15
Survivor bugün var mı? Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman? Survivor 10 Şubat Perşembe var mı?

Survivor'da heyecan sürüyor. 9 Şubat Perşembe günü yayınlanan bölümde Furkan Kızılay adaya veda etti. 10 Şubat Perşembe günü Survivor'un ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki, 10 Şubat Survivor var mı? Survivor All Star 2021 bugün var mı? Survivor ne zaman?

10 ŞUBAT SURVIVOR VAR MI?

Survivor'ın yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almayacak. Survivor'ın yeni bölümü 12 Şubat 2022 tarihinde yayınlanacak.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un sevilen yarışmalarından biri olan ödül oyununda Ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Bisküvi ve sandviç ödüllü yarışmayı ünlüler kazandı. Kadınlar mücadelesini de ünlüler kazandı ve tadım şansını elde etti.

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