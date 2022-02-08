Son dakika: İZMİR'DE DEPREM! İzmir'de deprem mi oldu?

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Son olarak İzmir Urla'da meydana gelen depremin ardından İzmir halkı ve diğer vatandaşlarımız internet üzerinden araştırmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İzmir'de deprem mi oldu? İzmir depremi kaç şiddetinde? İşte, 8 Şubat 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? İZMİR DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'in Urla açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. saat 12.21'de meydana gelen deprem yerin 13.35 KM altında gerçekleşti. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum bilgisi paylaşılmadı.