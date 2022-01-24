Yarın Kamu kurumları tatil mi? 25 Ocak 2022 kamu tatili var mı? 25 Ocak kamu çalışanları idari izinli mi sayılacak? Kar tatili var mı?

İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası hayat olumsuz etkilenirken, kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar için tatil açıklaması Vali Yerlikaya'dan geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada; "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; engelli ve hamileler için idari izin sayılacağını paylaştı. Buna göre; Bugün ve yarın kamu kurumları tatil mi, kamu çalışanları idari izinli mi sayılacak? 24-25 Ocak 2022 Kamu kurumlarında engelli ve hamileler için tatil mi oldu? İşte detaylar…

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada;

Kıymetli Hemşehrilerim,



İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile

Hamile olanlar

24-25 Ocak tarihlerinde (PAZARTESİ-SALI) İDARİ İZİNLİ sayılacaktır.'' dedi.



İşte Türkiye'de kar yağışının etkili olduğu diğer illerimizde son durum ve kamu kuruluşları ve çalışanlarla ilgili 24 - 25 Ocak tarihleri için alınan resmi kararlar...





BURSA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile personellerin 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu. Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 ve 25 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA

Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu görevlilerinin 24 Ocak 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verildi. Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada," İl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmalarına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi" denildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personelin 3 izinli sayılacağını duyurdu. Valilikler peş peşe izin kararını duyurdular. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve oluşacak olumsuzluk nedeniyle il genelinde 24-25-26 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı.





SİVAS

Sivas Valiliği kar yağışı nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personelinin ?iki gün idari izinli sayılacağını duyurdu. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmanın önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği hatırlatılarak, kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personellerinin 24-25 Ocak tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 2 gün idari izin verildiğini duyurdu. Kırıkkale'de soğuk ve kar yağışlı hava günden güne etkisini artırıyor. Şehrin birçok bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda da zaman zaman aksaklıklar yaşanmaması için belediye ve özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildiği belirtildi. Açıklamada, "Yeni haftada da devam etmesi beklenen illerde çalışan personeller için valilikler ek tedbir kararları aldı. İl genelinde devam eden kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri 24-25 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak. Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolları da trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.





DENİZLİ

Denizli'de de etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personeller 24 Ocak 2022 Pazartesi günü idari izinli olacağı açıklandı. Denizli Valiliği tarafından yayımlanan açıklamada; "Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve ilimizde de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

BİLECİK

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanları 2 gün idari izinli sayılacak.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının, pazartesi ve salı günleri 2 gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 5 gün idari izin verildiği bildirildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceği belirtildi. Bu nedenle tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar 24-28 Ocak arasında idari izinli sayılacak" denildi.





ELAZIĞ

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkisi devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; il genelinde, 24 Ocak 2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli çalışanların iki gün idari izinli sayılacağını duyurdu. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz genelinde engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlileri, 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günleri idari izinli sayılacaktır. İlimiz genelinde tüm özel öğretim, özel eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinin eğitim, öğretim ve tüm faaliyetlerine 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günü 2 gün ara verilmiştir. 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günlerinde yapılacak MTSK elektronik sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Özel bakım rehabilitasyon kuruluşlarında, özel kreş gündüz bakım evlerinde ve çocuk kulüplerinde görevli engelli ve hamil çalışanlar 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günleri idari izinli sayılacaktır" denildi.

BİNGÖL

Bingöl genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruşlarında görevli engelli ve hamile personel idari izinli sayıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel 24. 01. 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.





AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle hamileler ile engelli personelin yarın idari izinli sayılacakları belirtildi. Afyonkarahisar Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Soğuk hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personele olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 3 gün izin verildi. Olumsuz hava koşulları ve il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle toplanan Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 3 gün süre ile idari izinli sayılmalarını kararlaştırdı.





KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle yeni kararlar alındığı duyuruldu. Karara göre: Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 23.01.2022 günü saat 17.00'da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplandı. Karara göre, "İlimizde yoğun kar yağışı ve yaşanan kış koşulları nedeniyle 24.01.2022 Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile ve 4 (dört) yaşından küçük çocuğu olan bayan kamu görevlilerinin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına, Ayrıca her türlü kamu/özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 24.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine" denildi.

BALIKESİR DURSUNBEY

Dursunbey'de devam eden kar yağışı ve soğuk havadan dolayı Dursunbey kaymakamlığı engelli, hamile ve 3 yaşından küçük çocuğu olan bayan personellerin pazartesi günü 24 Ocak 2022 izinli olacağı duyurdu. Dursunbey Kaymakamlığından yapılan açıklama "24 Ocak 2022 Pazartesi günü engelli, hamile ve 3 yaşından küçük çocuğu olan bayan kamu personellerinin idari izinli sayılması, sürücü kursları, halk eğitim merkezi ve rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.