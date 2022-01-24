📺 Alparslan Büyük Selçuklu 10. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT "'in beğenilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 10. bölüm izleyenlerin karşısına çıktı. 24 Ocak Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu son bölümünde Kurduğu plan ile Kekavmenos ve Akça'yı bir araya getiren Alparslan, gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 10. bölüm konusu ve izleme linki...

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Akça'nın, Kekavmenos'a "Baba!" hitabını duyan Alparslan şimdi ne yapacak? Alparslan tarafından Kekavmenos ile görülen Akça, bunun açıklamasını nasıl yapacak? Alparslan'a gerçeği mi söyleyecek, yoksa sırrı saklayabilecek mi?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 10.BÖLÜM KONUSU NE?

Alparslan'ın bin bir emek ve zahmetle ele geçirdiği karargahı alan Yınal'ın, karargah hakkındaki tasarrufları ne olacak? Yınal'ın hakimiyetindeki karargaha giren Nizamülmülk ve alpların başına ne gelecek?





Karargahı almak için giden Diyojen, büyük bir sürpriz ile karşılaşıp canını son anda kurtarmıştı. Göktuğ'u esir alarak kurtulan Diyojen, Göktuğ'a ne yapacak? Planları suya düşen Bizans'ın karargah için yeni planları ne olacak?

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