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Nevşehir Aksaray karayolu araç trafiğine kapatıldı

Nevşehir - Aksaray karayolunda etkisini gösteren yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma nedeniyle ulaşım her iki yönden de araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri Nevşehir Aksaray karayolunu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 10:23
Nevşehir Aksaray karayolu araç trafiğine kapatıldı

Nevşehir- Aksaray Karayolu etkili olan kar yağışı sebebiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı

Nevşehir Aksaray güzergahında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma nedeniyle ulaşım her iki yönden de araç trafiğine kapatıldı. Nevşehir - Aksaray il sınırında bulunan Alayhan mevkiindeki yoğunun kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Öte yandan, karayolları ekipleri de güzergahta çalışmalarını yoğunlaştırdı. Nevşehir'den Aksaray yönüne gidecek araçlar Acıgöl ilçesine yönlendirildi.

Karayolları ekipleri Nevşehir Aksaray karayolunu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

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