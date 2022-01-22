SON DAKİKA DEPREM HABERİ | Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İstanbul'da da hissedilen deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.8 olarak ölçtü. Sarsıntı, İstanbul ve çevresinde de hissedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depremle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süyleyman Soylu ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yaptıkları açıklamalarda olumsuz bir ihbarda bulunulmadığını aktardı.



KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.8 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini depremin şiddetini 4.8 olarak ölçtü. Kandilli verilerine göre deprem yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.





AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.







BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.





İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Balıkesir Dursunbey merkezli AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.





BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da açıklamalarda bulundı. Yılmaz, "Merkez üssü #Balıkesir #Dursunbey olan ve çevre illerde de hissedilen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz can ve mal kaybı olmaması. Olası acil durumlara karşı teyakkuzdayız. " Allah memleketimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN BAHÇAVAN'DAN AÇIKLAMA

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok şiddetli hissedildi. Balıkesir'den Bursa'dan da hissedildi. Bir hasar olmadığı kanaatindeyiz. Dursunbey'e ve ülkemize geçmiş olsun diyoruz. İnsanlar çok korktular. O sebepten ötürü insanlarımızın bir kısmı dışarıda. Bize ulaşmış herhangi bir olumsuz ihbar yok." ifadelerini kullandı.