Survivor All Star yedek kadrosunda kimler var?

Survivor'da All Star kadrosuna Acun Ilıcalı yedek kadronun katılacağını açıkladı. Acun Ilıcalı, yedeklerin 4 kişi olduğunu ve birinin Nisa olduğunu açıkladı. Diğer 3 ismin de cumartesi günü belli olacağı söylendi.

Survivor 2022 yedek kadrosu yarışmacıları!

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

GİZEM MEMİÇ YEDEK KADRODA MI?

Survivor All Star'a yedek yarışmacılar dahil oluyor! Acun Ilıcalı konseyde yedeklerin yarın itibariyle dahil olacağını açıkladı. Sosyal medyada Gizem Memiç ismi ön plana çıktı. Yarın yarışmaya dahil olanlar belli olacak. Acun Ilıcalı, " Yedek yarışmacılar yarın itibariyle dahil olacak. Yarın 2 erkek 2 kadın yarışmacı geliyor. İsimlerden biri Nisa diğerlerini yarın göreceksiniz" dedi. İsimler netleşince haberimizde yer alacak.