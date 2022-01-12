💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! 12 Ocak 2021 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 12 Ocak Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '12 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 12 Ocak 2022 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 4 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 111 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

12 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1-9-39-59-64-68 Joker: 55 SüperStar: 24





👉Sayısal Loto 12 Ocak Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA