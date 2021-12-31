MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - SON DAKİKA

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - Yeni yıla Milli Piyango bileti alarak girenler 31 Aralık akşamı 'milli piyango bilet sorgulama' telaşına girecek. Dağıtılacak ödülün 120 milyon TL olduğu Milli Piyango çekilişi sonrası kazanan numaralar belli olacak. MPİ idaresindeki Milli Piyango çekilişi yapıldıktan sonra bilet sorgulama ekranına fotomac.com.tr'den ulaşabileceksiniz (MİLLİ PİYANGO BİLETİ)

👉MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA

Büyük ikramiyeninin 120 milyon TL oldu 2022 yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cuma günü 17.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam ikramiyenin 670 milyon 760 bin lira olduğu Milli Piyango çekilişinde bilet sorgulama işlemi internet üzerinden yapılabilecek. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar ise saat 23.00'te yapılacak çekilişle belli olacak.

👉Milli Piyango bilet sorgulama ekranı - TIKLA

MİLLİ PİYANGO AMORTİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin amorti ikramiyesi çekilişi saat 23.00'te başlayacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi, Milli Piyango resmi internet sitesi millipiyangoonline.com üzerinden yapılacağı gibi fotomac.com.tr milli piyango sayfasından da yapılabilecek.

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