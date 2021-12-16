ASGARİ ÜCRET 4 BİN TL'Yİ GEÇECEK - SON DAKİKA! Asgari ücret 2022 yüzde 40 artışın üzerine çıkıyor

ASGARİ ÜCRET 2022 - Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı 4. toplantıyı bekliyor. Toplantı öncesinde yapılan açıklamalar ve üzerinde anlaşılan konuların ardından yapılacak asgari ücret 2022 zammının vergi ve prim desteğiyle yüzde 40'ı geçerek 4 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA HABERİ



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