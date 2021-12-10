Dış görünüşüne önem veren kadınlar, en çok da kıyafet tercih ederken zorlanıyor. Düğüne giderken çeşit çeşit abiyeler giyen hanımlar, iş hayatında ise genellikle rahatlığından dolayı 'casual' yani gündelik giyim tercih ederken bazıları da klasik ve şık giyimden ödün vermiyor. Peki, Kadınların en çok tercih ettiği elbise ve kıyafet kombini hangisi ya da hangileri? Düğünde, nişanda, ofiste neler giyilebilir?

👠KADINLAR DÜĞÜNDE EN ÇOK HANGİ TÜR ELBİSELERİ TERCİH EDER?

Öncelikle bir düğünde, gelinliğin önüne geçmemek adına kesinlikle beyaz bir elbise tercih edilmemelidir. Eğer düğün yakın bir akrabanın ise uzun abiye tercihi daha uygun olabilir. Düğün sahibi daha uzak bir akraba ya da arkadaş ise kısa abiye veya klasik gömlek-pantolon kombini topuklu ayakkabı ile birlikte iyi bir tercih olacaktır. Eğer gideceğiniz organizasyon bir nişan merasimi ise yine akrabalık derecesine göre, tıpkı düğünde olduğu gibi bir sıralama yapılabilir. Nişanda, düğüne göre daha gösterişsiz ve detaysız elbiseler tercih edilebilir.

👚KADINLAR OFİSTE HANGİ KOMBİNLERİ TERCİH EDİYOR?

Kadınların aklını en çok meşgul eden konulardan biri de iş yerinde ne giyileceği konusudur. Haftanın hemen hemen 5-6 gününü ofiste geçiren hanımlar, günlük kombin yapmak konusunda zorlanmaktadır. Bu durumda yine tercihler; yapılan işin içeriğine ve bulunulan ofis ortamına göre değişmektedir. Örneğin bir kadın avukat, mahkemede cübbesini giyeceği için cübbenin içerisine mahkeme salonunun ağırlığı da dikkate alınarak şık bir elbise, kumaş pantolon-gömlek ya da etek-gömlek kombinlerini seçebilir. Başka bir örnekte spor medyasında çalışan bir kadın, ofis ortamına göre daha rahat ve spor kıyafetler giyebilir. Ancak bir bankada çalışan kadın, spordan ziyade daha resmi giyimleri tercih eder.

Sonuç olarak moda anlayışı ve giyim tarzı kişinin zevklerine göre değişmektedir. Bunlar bir kural olmamakla birlikte genel olarak gözlemlenen tercihlerden derlenmiştir.