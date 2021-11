Black Friday (Kara Cuma) nedir? Ne zaman? Black Friday bu yıl hangi güne geliyor? Black Friday 2021

Black Friday, Türkçe'ye "kara cuma" şeklinde çevrilmektedir. Black Friday, dünya genelinde düzenlenen bir alışveriş festivaline verilen bir isimdir. Türkiye'de efsane cuma ya da muhteşem cuma gibi isimlerle de anılır. Birçok kişi 2021 yılında Black Friday (Kara Cuma) ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Black Friday 2021 indirimleri ne zaman başlıyor? Kara Cuma hangi tarihte?

BLACK FRİDAY 2021 İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? KARA CUMA HANGİ TARİHTE?

Black Friday, bu yıl 26 Kasım Cuma tarihine denk geliyor. Yılın en büyük indirim dönemi olan kara cuma, 26 Kasım Cuma saat 00.00'da başlıyor. Normalde kara cuma indirimleri 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep sebebiyle bazı mağazalarda 3-4 gün boyunca indirimler devam edebiliyor.

BLACK FRIDAY (KARA CUMA) TARİHÇESİ NEDİR?

Türkiye'de "Muhteşem Cuma" olarak da bilinen Black Friday, Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar. Çoğu insanın çılgınca alışveriş yaptığı bugüne neden Black Friday deniliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Ortaya atılmış birkaç iddia mevcut. İlk olarak; 24 Eylül 1869 tarihinde Wallstreet'te çalışan iki iş insanı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu borsa krizine dayanıyor. İki arkadaş, borsadaki değerini arttırmak için ABD'den alabilecekleri kadar altını alarak borsada bir panik dalgası yarattılar. Bu değişim bir anda, birçok ABD vatandaşını mahvetti. Gazetelerde ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemek adına "Black Friday" adını kullandı.

Bir diğer iddia ise;

1800'lerin sonuna doğru, mağazalar şükran gününden sonraki gün indirim yapmasıyla başlar. Daha sonra bu indirimler her sene sistematik bir şekilde yapılmaya devam eder.

1920'lerde gelenekselleşmeye başlar. 1961'de ise çokta hoş olmayan görüntülere sahne olan Şükran Günü sonrası indirimi, Black Friday olarak anılması polisler tarafından kullanılmasıyla başlar.

Black Friday olarak anılmasının sebebi, o gün oluşan alışveriş hacmi, trafik kazaları ve hatta insanlar arasındaki şiddet gibi birçok durum bu ismin kullanılması neden oldu. Polisler, şehir merkezindeki ve alışveriş alanlarındaki, yaya ve otomobil trafiğini tanımlamak için bu ismi kullandı.

1950'lerde insanlar şükran gününden bir gün sonra hafta sonu tatilini uzatmak için hasta olduklarını söyleyerek izinler almaya başladılar. Mağazalarında açık olduğunu bilen insanlar çılgınca alışveriş yapmaya çoktan başlamışlardı. Şirketler, kimlerin yasal olarak hasta olduğunu tespit etmek yerine o günü ücretli tatil olarak eklediler. Yani Black Friday, tarihi adını almadan çok önce yoğun bir alışveriş günüydü. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük indirimlerin olduğu Black Friday'da firmalar diğer zamanlara kıyasla daha büyük kampanyalar yapıyor. Giysilerden, teknolojik ürünlere, hatta otomobillere bile yansıyan Black Friday'da mağazalar çok erken saatte açılıp ve geç saatte kapanıyor.