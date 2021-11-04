Bilim Kurulu'ndan 3. doz Biontech aşısı açıklaması! Koronavirüs...

İki doz Biontech aşısı olanların 3'üncü dozu ne zaman olacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Türkiye'de hatırlatma dozlarıyla ilgili iki doz Sinovac aşısı olanlara üçüncü doz aşı tanımlaması yapılırken, Biontech aşısı olanlar içinse henüz üçüncü doza ihtiyaç olmadığı belirtilmişti.

BİLİM KURULU KARARINI AÇIKLADI

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" ifadelerini kullandı.

6 AY SONRA AŞININ KORUMASI TAMAMEN BİTMİYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde Viroloji ve Biyoteknoloji Uzmanı olarak çalışan Dr. Semih Tareen, üçüncü doz Biontech aşısının gerekli olup olmadığıyla ilgili soruya, "Üçüncü doz şart değil ama bilimsel veriler şunu gösteriyor, oluşan antikorların nötralize kabiliyeti 6 ay sonra daha az oluyor. Bu oldukça normal, şaşılacak bir şey yok. Ancak nötralize kabiliyetinin azalması antikorun tamamen yok olduğu anlamına gelmiyor. Yani 'Aşılar 6 ay sonra korumuyor' diyemeyiz" yanıtını verdi.

"Ancak nötralize seviyesi azaldığı için o seviyeyi 3'üncü bir dozla artırabiliyorsunuz" diyen Tareen'e göre, 3'üncü dozu olmak mantıklı. Virolog Tareen, "Söylediklerimiz Biontech Pzifer aşısı için geçerli. Biliyorsunuz Sinovac aşısı için durum farklı. Sinovac aşısının zaten etkinliği Biontech'e kıyasla daha düşük ve bu yüzden de Sinovac aşısında üçüncü doz daha önemli" vurgusunu yaptı.

'ÜÇÜNCÜ DOZDA DA YAN ETKİ GÖRÜLEBİLİR, BU ÇOK NORMAL'

İkinci doz Biontech aşısından sonra ağır yan etkiler yaşadığını söyleyerek aşı olmaktan çekinenler için Tareen, "Bütün bu yan etkiler yayınlandı. Mesela ben de ikinci dozdan sonra ateş, titreme, halsizlik, yorgunluk gibi semptomlar yaşadığım için 1-2 gün yattım. Bu yan etkiler, bağışıklık sistemimizin çalıştığını, harekete geçtiğini gösteriyor. Dolayısıyla üçüncü dozda da bu tür yan etkilerin görülme ihtimali var ve bunlar tamamen normal yan etkiler" dedi.

'ŞİMDİLİK GÜNCELLEMEYE GEREK YOK'

Üçüncü doz Biontech aşısının içeriğiyle ilgili bir güncelleme olup olmayacağıyla ilgili, "Şimdilik bu aşının içeriğinin güncellenmesi gerektiğine dair bir veri yok" diyen virolog Semih Tareen sözlerine şöyle devam etti:

"Hatta Güney Afrika Beta varyantına karşı güncellenmiş bir aşı çalışması yapıldı. Ancak görüldü ki bu varyanta karşı güncelleme yapmanın herhangi bir avantajı yok. O nedenle şimdilik elimizdeki aşıların gayet etkin olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir güncelleme şimdilik gerekmiyor. Tabii gelecekte ne olur bilemeyiz." (Milliyet)