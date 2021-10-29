29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil mi? 29 Ekim'de okullar açık mı?

Bu yıl Cuma gününe gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşlar 29 Ekim resmi tatil mi sorusunun yanı sıra okullar tatil mi sorusuna da yanıt arıyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1.5 gün resmi tatil ilan edilecek.

29 EKİM OKULLAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 Ekim Cuma günü tümü resmi tatil olacağı için okullar da tatil.