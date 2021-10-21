CANLI - Euro kaç tl? Altın fiyatları 27 Ekim 2021 Çeyrek altın, gram altın, ata altın kaç TL? Cumhuriyet altını kaç para?

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Son dakika: Altının gram fiyatı 556 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 885,00 lira, Cumhuriyet altını 3.686,00 liradan satılıyor
İşte, 27 Ekim 2021 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 549,76
Gram altın satış: 549,85
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 888,00
Çeyrek altın satış: 906,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.776,00
Yarım altın satış: 1.813,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.481,79
Tam altın satış: 3.550,19
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.611,00
Cumhuriyet altını satış: 3.665,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.596,00
Ata altın satış: 3.664,00CANLI Dolar ve Euro kuru için tıklayın ( Dolar kaç TL, Euro kaç para?)👇