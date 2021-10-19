Omuz ağrısı nasıl geçer? Sağ ve sol omuz ağrısı neden olur ve ne iyi gelir?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Omuz ağrısı; kıkırdak, bağ dokusu, kas ve sinir hücreleri kaynaklı olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Omuz çevresinde meydana gelen ağrılar ilerlediği takdirde; boyun, kürek kemiği, kol ve ellere de yayılabilmektedir.

SAĞ VE SOL OMUZ AĞRISI

Omuz ağrısı, üst kol bölgesinde meydana gelen ve kürek kemiğini de etkisine alan bir ağrı türüdür. Bu ağrıya hem sağ hem de sol omuzda rastlanılabilmektedir. Omuz ağrısına; şişlik, sertlik ve yanma hissi de eşlik edebilmektedir. Omuzlarında ağrı hisseden kişi genelde sıradan hareketleri yapmakta zorlanmakta ve omzun üzerine yatamama şikayetleri taşımaktadır. Bu kişilerde ağrı kaynaklı güç kayıpları da görülmektedir.

OMUZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Omuz ağrısı genellikle darbe bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak bu bölgede ağrıya neden olabilecek çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu kapsamda; akciğer hastalıkları, kalp krizi, köprücük kemiğindeki kırıklar, eklem hastalıkları, omurganın hasar görmesi ve omzun çıkması durumları da ağrı oluşturmaktadır.

Ağır yük kaldırılması, omzu zorlayacak egzersizler, kambur oturma ve yalnızca vücudun bir tarafına yatmak da sağ ve sol omzun ağrımasına neden olmaktadır. Ancak omuz ağrıları alınacak birkaç önlem ve bitkisel karışımlarla hafifletilebilmektedir.

OMUZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Omuz ağrısı, ağrıya neden olan faktör ortadan kaldırıldığında iyileşebilmektedir. Buna göre; ağırlık kaldırmamak, omza fazla yük vermemek ve dik oturmak omuz ağrısını önlemenin başlıca yollarıdır. Ağrının şiddeti arttığında destekleyici korseler kullanarak bu bölge sabit hale getirilebilmektedir. Akut olarak seyreden omuz ağrılarında genellikle sıcak ya da soğuk kompres uygulamaları da işe yaramaktadır. Ancak ağrılar kronikleştiğinde bir uzman yorumu alınması gerekmektedir.

Kronikleşmiş omuz ağrılarında kırık ve çıkık gibi kemik bozuklukları yoksa genellikle ilaç tedavisine başvurulmaktadır. Sağ ve sol omuz ağrılarında kas gevşetici ilaç ve kremlerden destek alınmaktadır. Omuz ağrısının kemik bozukluklarından dolayı oluşmasında ise büyük oranda cerrahi müdahaleye başvurulmaktadır.

OMUZ AĞRISI İÇİN NE YAPILMALI ?



Omuz ağrısı yaşayan kişiler her şeyde olduğu gibi ve her yazımızda bahsettiğimiz gibi öncelikle omuz ağrısını tetikleyen yanlış hareketleri öğrenmelidir. İş stresinde ve yoğunluğunda bir çok şeyi unutabiliyoruz ya da es geçebiliyoruz. Bu gibi durumlarda en önemli olan ve hayat kalitemizi belirleyen metabolizmamıza yeterli önemi göstermeliyiz. Bu sebeple omuz ağrısı için ne yapılmalı sorusuna verilecek en iyi cevap öncelikle ağrının nedenlerine bakmak olacaktır. Omuz ağrısına neden olan şeyleri bildikten ve bunları yapmamaya özen gösterdikten sonra ikinci adım faydalı gelecek hareketli yapmak olacaktır.





BİBERİYE YAĞI

Biberiye yağı ise omuz ağrıları için önerilebilecek tek bitkisel çözümdür. Biberiye yağı, anti spamik ve anti enflamatuar etkisi ile omuz ağrılarına iyi gelmektedir. Bu kapsamda; kuru ya da yaş olarak alınan bir tatlı kaşığı biberiyenin yarım litre suya katılması gerekmektedir. Bu su biraz dinlendikten sonra, temiz bir beze alınarak ağrılı bölgeye sürülmelidir. Biberiye tedavisi günde iki kere uygulandığında ağrıları oldukça hafifletmektedir.