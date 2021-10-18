MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef'te haftanın yeni takımları

MasterChef 2021'in 18 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümü kaptanlık yarışına sahne oldu. Şefler, yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi. En güzel ve başarılı tulumba yapan yarışmacı olan Hasan kazanan isim oldu ve mavi takım kaptanlığını aldı.

Kaptanlık oyunundan galip çıkan Hasan, karşısına kırmızı kaptan olarak Mert'i seçti. İşte MasterChef'te yeni haftanın takımları...



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Hasan (Kaptan)

Sergen

Tahsin

Araz

Dilara

Safanur

Rabia

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Mert (Kaptan)

Eren

Emre

Burcu

Azize

Ateş

Pelin