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MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef'te haftanın yeni takımları

MasterChef 2021'de 9. hafta heyecanı başladı. 18 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık yarışı kıran kırana geçti. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, gecenin en iyi tulumbasını yapmaya çalıştı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte mavi ve kırmızı kaptanları ve haftanın yeni takımlarında yarışacak isimler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 23:14
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef'te haftanın yeni takımları

MasterChef 2021'in 18 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümü kaptanlık yarışına sahne oldu. Şefler, yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi. En güzel ve başarılı tulumba yapan yarışmacı olan Hasan kazanan isim oldu ve mavi takım kaptanlığını aldı.

Kaptanlık oyunundan galip çıkan Hasan, karşısına kırmızı kaptan olarak Mert'i seçti. İşte MasterChef'te yeni haftanın takımları...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Hasan (Kaptan)
Sergen
Tahsin
Araz
Dilara
Safanur
Rabia

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Mert (Kaptan)
Eren
Emre
Burcu
Azize
Ateş
Pelin

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