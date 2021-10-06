2021 ALES Sınavı başvuruları başladı mı? ALES sınavı ne zaman? Başvuru nereden yapılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021'de yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak.

2021 ALES SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 14 Ekim 2021 tarihine kadar sınava başvurabilecek. Geç başvuru tarihi ise 21 Ekim 2021 olarak belirlendi.

2021 ALES SINAVI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2021 ALES SINAVI BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından açıklanan başvuru kılavuzunda sınav ücretinin 145 Türk Lirası olduğu açıklandı.

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