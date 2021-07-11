Haberler Haberler Cristiano Ronaldo dördüncü otelini New York'ta açtı!

Cristiano Ronaldo dördüncü otelini New York'ta açtı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo otel işletmelerine bir yenisi daha ekledi. Madeira, Lizbon ve Madrid'in ardından New York'un Times Meydanı'nda otel açan yıldız oyuncu, sınırlarını ilk kez Avrupa kıtasının dışına taşımış oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 10:08
Cristiano Ronaldo dördüncü otelini New York'ta açtı!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronalo, sahibi olduğu oteller zincirine son halkasını New York'ta ekledi.

Ronaldo'nun sosyal medya hesaplarından kendisinin duyurduğu yeni otelinin New York'un Times Meydanı'nda yer aldığı belirtildi. Daha önce Madeira, Portekiz ve Madrid'de birer otel açan Pestana CR7 adlı otellerin dördüncüsü de ilk kez Avrupa kıtasının dışına sınırlarını genişletmiş oldu.

Açılışın forma numarası olan 07.07 tarihinde yapıldığını belirten Ronaldo'nun otelinde bir gecelik konaklamanın bedeli ise 90 ile 200 euro arasında değişiyor.

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