Aydın'a dev yatırımlar

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'a gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı. Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ege'nin incisi Aydın için spor ve gençlik alanında yeni bir döneme geçiyoruz. Efeler diyarı, hem spor hem de gençlikte çıtasını çok daha farklı noktalara taşıyacak. İnşallah Aydın'ın şampiyonlarını dünyada ve olimpiyatlarda gururla izleyeceğiz" dedi.

PROTOKOL kapsamında Aydın ve 17 ilçesine yapılacak yatırımlarla ilgili bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: Yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor salonları, futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu, 150 basket potası, yürüyüş yolu gibi birbirinden kıymetli eserler yapılacak. Aydınlı gençlerimiz sporda, kültürde, sanatta kendini iyi yetiştirsinler istiyoruz.