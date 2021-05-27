27 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? A101'de hangi ürünler indirimli? İşte A101 27 Mayıs afişi...

A101'de bu hafta Televizyon dikkat çeken teknoloji ürünleri arasında yer alıyor.
İkinci sayfada ise Buzdolabı, halı, kilim ve nevresim dikkat çekiyor.
Tost makinası, traş makinası, tartı gibi ürünler 3. sayfada yer alıyor.
A101'de bu hafta Televizyon dikkat çeken teknoloji ürünleri arasında yer alıyor.
İkinci sayfada ise Buzdolabı, halı, kilim ve nevresim dikkat çekiyor.
Tost makinası, traş makinası, tartı gibi ürünler 3. sayfada yer alıyor.
Bahçe ve balkonlarda kullanabileceğiniz masa, sandalye ve tabüre 4. sayfada yer alıyor.
Şarjlı vidalama, sıcak hava tabancası, boya rulosu gibi ürünler 5. sayfada yer alıyor.
Akülü araba, çocuklara özel mini kaydırak 6. sayfada kendisine yer buluyor.
Piknik seti
Çamaşır deterjanı indirimde yer alıyor.
Gıda ürünlerinde indirim...