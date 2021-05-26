1 Haziran'da başlıyor! Nefes kredisi nedir? Nefes kredisinden kimler faydalanacak? Faiz oranı ne?

TOBB Nefes Kredisi, 1 Haziran 2021 itibari ile yeniden başlıyor. Başvurular, TOBB'a bağlı oda ve borsalardan alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'ndan yapılabilecek.

HANGİ BANKALAR KREDİ VERECEK?

2021 Nefes Kredisi'nin 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacak.



NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI NE?

Nefes Kredisi yıllık faiz oranı yüzde 17.5 olacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile verilecek.



6 AY ÖDEME OLMAYACAK!



Nefes Kredi'sinin tutarı 50 bin TL ile 200 bin TL arasında 6 ay geri ödemesiz 12 taksitli olacak.



KREDİDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?



Nefes Kredi Paketinden, yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı üyeler faydalanabilecek.