Haberler Haberler Altın fiyatları son dakika! 24 Mayıs 2021 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları son dakika! , çeyrek altın, ve ne kadar?

Altın son dönemlerde oldukça hareketli bir görüntü çizerek popüler yatırım fırsatlarından biri haline geldi. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri fotomac.com.tr'de günlük olarak takip edilebiliyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, 24 Mayıs günü de devam ediyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, , çeyrek alın, ve ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:22 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:22
Altın fiyatları son dakika! 24 Mayıs 2021 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

Son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen altının güncel fiyatları günlük değişimlere uğruyor. Bu durum binlerce kişinin arama motorlarında " kaç TL oldu? gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorgularını yapmasına sebep oluyor. İşte son dakika altın fiyatları...

'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 509,90

Satış: 509,99

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 819,00 TL'den Satış: 839,00TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

alış: 3.255,00

Cumhuriyet altını satış: 3.344,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

alış: 1.628,00

Yarım altın satış: 1.678,00

TAM ALTIN NE KADAR?

alış: 3.324,51

Tam altın satış: 3.408,28

ATA ALTIN NE KADAR?

alış: 3.337,00

Ata altın satış: 3.427,00

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