Haberler Haberler 2020'de iptal edilmişti! Eurovision 2021 ne zaman, hangi ülkede düzenlenecek? Hangi ülkeler katılacak?

2020'de iptal edilmişti! Eurovision 2021 ne zaman, hangi ülkede düzenlenecek? Hangi ülkeler katılacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle 2020 yılında iptal edilen Eurovision şarkı yarışması 2021 yılında yeniden yapılacak. Birçok kişi yarışma ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Eurovision 2021 ne zaman, hangi ülkede düzenlenecek? Hangi ülkeler katılacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:20
2020'de iptal edilmişti! Eurovision 2021 ne zaman, hangi ülkede düzenlenecek? Hangi ülkeler katılacak?

65. Eurovision Şarkı Yarışması merakla bekleniyor. 2020 yarışması, corona virüsü salgını sebebiyle iptal edilmişti. 2021 yılında Eurovision düzenlenecek mi? İşte detaylar...

EUROVISION 2021 NE ZAMAN? HANGİ ÜLKELER KATILACAK? NEREDE YAPILACAK?

2020 Eurovision şarkı yarışması tarafından iptal edilmişti. Geçtiğimiz sene 'da düzenlenmesi beklenen Eurovision 2021 yılında da 'da düzenlenecek. Hollanda en son ev sahipliğini 1980 yarışmasına yapmıştı. Yarışmanın yarı finalleri 18 ve 20 Mayıs, final ise 22 Mayıs 2021 tarihinde Rotterdam Ahoy'da yapılacak.

İŞTE KATILACAK ÜLKELER

1. YARI FİNALİSTLER


Slovenya



Kuzey Makedonya
İrlanda İrlanda
Kıbrıs Cumhuriyeti
Norveç
Hırvatistan
Belçika
İsrail
Romanya
Azerbaycan
Ukrayna
Malta Malta

2. YARI FİNALİSTLER


Estonya
Çek Cumhuriyeti

Avusturya
Polonya
Moldova
İzlanda
Sırbistan
Gürcistan
Arnavutluk
Portekiz
Bulgaristan
Finlandiya

İsviçre
Danimarka

FİNALİSTLER


İspanya


İtalya
Hollanda

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