2020'de iptal edilmişti! Eurovision 2021 ne zaman, hangi ülkede düzenlenecek? Hangi ülkeler katılacak?

65. Eurovision Şarkı Yarışması merakla bekleniyor. 2020 yarışması, corona virüsü salgını sebebiyle iptal edilmişti. 2021 yılında Eurovision düzenlenecek mi? İşte detaylar...

EUROVISION 2021 NE ZAMAN? HANGİ ÜLKELER KATILACAK? NEREDE YAPILACAK?

2020 Eurovision şarkı yarışması Avrupa Yayın Birliği tarafından iptal edilmişti. Geçtiğimiz sene Hollanda'da düzenlenmesi beklenen Eurovision 2021 yılında da Rotterdam'da düzenlenecek. Hollanda en son ev sahipliğini 1980 yarışmasına yapmıştı. Yarışmanın yarı finalleri 18 ve 20 Mayıs, final ise 22 Mayıs 2021 tarihinde Rotterdam Ahoy'da yapılacak.

İŞTE KATILACAK ÜLKELER

1. YARI FİNALİSTLER

Litvanya

Slovenya

Rusya

İsveç

Avustralya

Kuzey Makedonya

İrlanda İrlanda

Kıbrıs Cumhuriyeti

Norveç

Hırvatistan

Belçika

İsrail

Romanya

Azerbaycan

Ukrayna

Malta Malta

2. YARI FİNALİSTLER

San Marino

Estonya

Çek Cumhuriyeti

Yunanistan

Avusturya

Polonya

Moldova

İzlanda

Sırbistan

Gürcistan

Arnavutluk

Portekiz

Bulgaristan

Finlandiya

Letonya

İsviçre

Danimarka

FİNALİSTLER

Birleşik Krallık

İspanya

Almanya

Fransa

İtalya

Hollanda