2020'de iptal edilmişti! Eurovision 2021 ne zaman, hangi ülkede düzenlenecek? Hangi ülkeler katılacak?

65. Eurovision Şarkı Yarışması merakla bekleniyor. 2020 yarışması, corona virüsü salgını sebebiyle iptal edilmişti. 2021 yılında Eurovision düzenlenecek mi? İşte detaylar...
EUROVISION 2021 NE ZAMAN? HANGİ ÜLKELER KATILACAK? NEREDE YAPILACAK?
2020 Eurovision şarkı yarışması Avrupa Yayın Birliği tarafından iptal edilmişti. Geçtiğimiz sene Hollanda'da düzenlenmesi beklenen Eurovision 2021 yılında da Rotterdam'da düzenlenecek. Hollanda en son ev sahipliğini 1980 yarışmasına yapmıştı. Yarışmanın yarı finalleri 18 ve 20 Mayıs, final ise 22 Mayıs 2021 tarihinde Rotterdam Ahoy'da yapılacak.
İŞTE KATILACAK ÜLKELER
1. YARI FİNALİSTLER
Litvanya
Slovenya
Rusya
İsveç
Avustralya
Kuzey Makedonya
İrlanda İrlanda
Kıbrıs Cumhuriyeti
Norveç
Hırvatistan
Belçika
İsrail
Romanya
Azerbaycan
Ukrayna
Malta Malta
2. YARI FİNALİSTLER
San Marino
Estonya
Çek Cumhuriyeti
Yunanistan
Avusturya
Polonya
Moldova
İzlanda
Sırbistan
Gürcistan
Arnavutluk
Portekiz
Bulgaristan
Finlandiya
Letonya
İsviçre
Danimarka
FİNALİSTLER
Birleşik Krallık
İspanya
Almanya
Fransa
İtalya
Hollanda