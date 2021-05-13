2021 Ramazan Bayramı mesajları kısa, uzun, anlamlı ve resimli! | 2021 Ramazan Bayramı...

Ramazan Bayramı ülkemizde coşkuyla karşılanıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle ziyaretleri yapamayacağımız bu bayramda sms, sosyal medya ve görüntülü sohbet üzerinden kutlamalar yapılacak. Birçok kişi bayram mesajlarını araştırıyor. İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ

Ramazan Bayramı, İslam âleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2021

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.

Bizi yaradan ALLAH'a şükürler Olsun, Bütün müslümanlara hayırlı olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

Bir Ramazan Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, İslam alemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyoruz. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN...

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.