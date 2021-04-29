Tam kapanmada Bim, Şok ve A101 saat kaçta açılıyor? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Pazar günü marketler açık mı?

Corona virüsü salgını sebebiyle tam kapanma kararı verildi. Market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?

BAKKAL VE MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede şu ifadeler yer alıyor;

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.



Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 17:00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu (Pazar günü hariç) 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 17:00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu (Pazar günü hariç) 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 17:00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu (Pazar günü hariç) 10.00- 17.00 arası çalışıyor.