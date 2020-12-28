Aktüel haberler (27.12.2020)

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın pandemiye rağmen 2020 yılının başarılı geçtiğini söyledi. Aydın "Bakanımız Muharrem Kasapoğlu sporcularımızın en sağlıklı şartlarda çalışması için çok uğraştı" dedi.



Türksporunun göğsünü kabartan Kadın Milli Voleybol Takımımız 2020'de bir başarı daha elde etti. Filenin Sultanları, yılı Çin, ABD, Brezilya ve İtalya'nın ardından 5. sırada tamamladı. 285 puan topladı