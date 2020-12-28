Haberler Haberler Aktüel haberler (27.12.2020)

haberler (27.12.2020)

Başkanı pandemiye rağmen 2020 yılının başarılı geçtiğini söyledi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 23:17 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Aktüel haberler (27.12.2020)

Başkanı pandemiye rağmen 2020 yılının başarılı geçtiğini söyledi. Aydın "Bakanımız Muharrem Kasapoğlu sporcularımızın en sağlıklı şartlarda çalışması için çok uğraştı" dedi.

Türksporunun göğsünü kabartan Kadın Milli Voleybol Takımımız 2020'de bir başarı daha elde etti. Filenin Sultanları, yılı Çin, ABD, Brezilya ve İtalya'nın ardından 5. sırada tamamladı. 285 puan topladı

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