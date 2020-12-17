Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Sahil Güvenlik uzman erbaş personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartlar ve kilo-boy standartları neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Uzman Erbaş alımı başladı... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kriterler belirlenirken, 100 Uzman Erbaş alımı başvuru süreci, 17-24 Aralık tarihinde tamamlanacak. Telsizci, şoför, topçu, kurbağa adam statüsünde gerçekleşecek olan Sahil Güvenlİk Komutanlığı uzman erbaş alımı için şartlar da belli oldu. Birçok vatandaşımız konuyla alakalı olarak Sahil Güvenlik uzman erbaş personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar ve kilo-boy standartları neler? Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru nereden yapılır? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Herhangi bir terör örgütü üyeliği olmamak,

Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak

Eğitim Şartı: En az lise mezunu olmak.

Boy Şartı: En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11'de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmamak.

Sağlık Şartı: Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

Askerlik Şartı: Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak, askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliği Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmak. Aynı zamanda Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuru yapacaklardan Uzman Erbaş Olacaklar için Nitelik belgesini birlik komutanlıklarından temin etmek. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak.

Yaş Şartı: 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmamak. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak.

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