Cyberpunk 2077 oyunu nedir? Cyberpunk 2077 oyunu kaç para? İşte Cyberpunk 2077 oyununa dair bilmeniz gereken herşey!

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 or 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon R9 Fury

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan