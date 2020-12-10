Cyberpunk 2077 oyunu nedir? Cyberpunk 2077 oyunu kaç para? İşte Cyberpunk 2077 oyununa dair bilmeniz gereken herşey!

Çok uzun zamandır oyunseverler tarafından beklenen ve daha önce çıkış tarihi ertelenen Cyberpunk 2077 sonunda oyunseverler ile buluştu.
CYBERPUNK 2077 ÇIKTI!
CD Projekt RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077'nin 10 Aralık'ta çıktı. Yapımcı oyunu daha önce birçok kez ertelemişti.
CYBERPUNK 2077 NEDİR?
Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir.
CYBERPUNK 2077 NASIL BİR OYUN? DEĞERLENDİRDİLER!
Cyberpunk 2077 adeta ekran kartlarını yakıyor. Teknoloji sitesi Tomshardware, birkaç gün önceden ilk karşılaştırma sonuçlarına ulaştı. NVIDIA'nın yüksek performanslı ürünü NVIDIA GeForce RTX3090, gerçek zamanlı Işın İzleme efektleri kapalıyken test edildi. Ürün oyunu 4K / Ultra'da 60 FPS ile çalıştıramıyor.
İŞTE CYBERPUNK 2077 PUANLARI!
Metacritic ortalaması: 90
Windows Central -- 100
Gameblog.fr -- 100
IGN Japan -- 100
M3 -- 100
TheGamer -- 100
VG247 -- 100
VGC -- 100
GameSpew -- 100
GamesRadar+ -- 100
Stevivor -- 95
Areajugones -- 95
MGG Spain -- 94
Vandal -- 93
GameWatcher -- 90
IGN -- 90
RPG Site -- 90
Game Informer -- 90
Carole Quintaine -- 90
Eurogamer Italy -- 90
Everyeye.it -- 90
JeuxActu -- 90
Millenium -- 85
Screen Rant -- 80
Trusted Reviews -- 80
PC Gamer -- 78
Gamespot -- 70
GamesBeat -- 60
CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 or 10
İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G
Bellek: 12 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon R9 Fury
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 70 GB kullanılabilir alan