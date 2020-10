Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Doodle'ı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedir? Anlam ve önemi nedir? Mesajlar ve sözler...

Ülkemiz ve milletimiz adına oldukça önemli günlerden biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle günün anlam ve önemi, şiir ve mesajları merak ediliyor. Dünyaca ünlü arama motoru Google'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı doodle'a taşıdı. Özel tasarımı ile doodle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedir? Neden doodle oldu? Anlam ve önemi nedir? İşte detaylar...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDEN DOODLE OLDU?

Dünyaca ünlü arama motoru Google, özel günlerde kendine has tasarımları ile doodle oluşturmaktadır. Türkiye için oldukça büyük önem taşıyan ve milli bayram olan 29 Ekim'de de doodle'da konuya yer vermiştir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu. 2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı; 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesajda "Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde, yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir. Hedeflerimize yaklaştıkça, ülkemize yönelik saldırıların cephesi genişlemekte, sayısı ve dozu artmaktadır.

Milletimizden aldığımız güçle diplomasiden ekonomiye ve değerlerimize kadar uzanan bu saldırı dalgasını birer birer boşa çıkartıyoruz. Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye'nin, kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Ülkemiz, kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan, kendi vizyonuna, kendi ajandasına göre hareket etmeyi sürdürecektir.

Cumhuriyetimizin kurucu iradesi, nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız. Bugün, 20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü, çok daha dirayetli, çok daha inançlıyız. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda, bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemi de başlatacağız.

Küresel sistemin çarpıklıklarına işaret ettiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın yankıları giderek genişlerken dostlarımızla birlikte hayalini kurduğumuz huzurlu ve müreffeh geleceğe çok daha büyük umutlarla yürüyoruz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyor, bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin 97'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

KULÜPLERDEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Beşiktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı;

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz milletimizle birlikte başlattığı benzeri görülmemiş bağımsızlık mücadelesi, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilan ettiği Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Türk milletinin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümünü büyük bir kıvanç ve gururla kutlamaktayız. Atatürk'ün 'Ben, sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklısını severim' vecizesinden aldığımız ilhamla onun ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda daima ilerleyecek, ülkemizi gururlandıran başarılara yenilerini eklemek için hiç durmadan çalışacağız. Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin geleceğini 97 yıldır güneş gibi aydınlatan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına yürekten inanıyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Galatasaray'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı;

Galatasaray resmi internet sitesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınlandı. Mesajda, "Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin ölümsüz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim En Büyük Eserim" dediği, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan Cumhuriyetimiz, Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin daima mesut, muvaffak ve muzaffer olacağına dair inancımız sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı;

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda, "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır.

Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır." Cumhuriyet, özgürlük! Cumhuriyet, bağımsızlık! Cumhuriyet, bir ulusun umudu! Cumhuriyet, uğruna feda ettiklerimiz demek! Geçmişimiz, geleceğimiz, umudumuz, sevgimiz, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve uğruna feda ettiklerimiz yolumuzu aydınlatan nazlı hilalde saklı. O nazlı hilalin gölgesinde, gelecek nesillerimize emanet, Atamızdan yadigar, ilelebet payidar kalacaksın Cumhuriyet! Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimize sonsuz saygı ile. En büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımızın 97. onurlu yılı kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı;

Trabzonspor resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda, "Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerine yer verildi.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un mesajı şöyle: "Tarihe şanlı bir destan olarak yazılan, milletimizin azim ve kararlılığının eşine az rastlanır bir örneği olan Milli Mücadele'nin zaferlerle taçlanmasının hemen ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihimize yön veren bir büyük karara daha imza atmıştır. Bundan tam 97 yıl önce 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle TBMM; Milli Mücadelenin kalbi ve karargahı olma vasfına, kurucu olma ayrıcalığını da eklemiştir. Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarının, Anadolu'yu işgal ve istiladan kurtarırken, milletle sarsılmaz bağını oluşturan Meclis; bu defa kurulan yeni devletin yönetim şeklini belirlemiş; milli iradenin tartışılmaz üstünlüğünü ve kudretini ilan ederek yeni bir yol açmıştır. Bu karar sadece bir yönetim biçiminin ilanı olmaktan çok öte manalara, yeryüzünün mazlum ve mağdur milletlerine yol gösteren ve örnek olan boyutlara sahiptir. "Ya İstiklal, Ya Ölüm" kararlılığıyla devam eden mücadelenin, Tam Bağımsızlık ve Milli Egemenlik yürüyüşünde Cumhuriyet'in ilanı, bir dönüm noktası, bir büyük başlangıç ve yol haritası olmuştur. Milli iradenin tartışılmaz üstünlüğü ile milletin her ferdinin katılımıyla, her gün daha büyük hedeflere ve dünyanın gıptayla baktığı bir yükselişe koşan Cumhuriyet bugün tam 97 yaşında. Bir büyük savaşın ardından kuruluşunu, ikinci büyük savaşın ardından çok partili demokratik hayata geçişini gerçekleştiren, peşpeşe gelen darbelere rağmen, her defasında daha güçlü olarak tarih sahnesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti, asra yaklaşan tecrübesi ve birikimiyle hepimizin gözbebeğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu büyük mirası, milletin, millet iradesinin ve onların bizlere bahşettiği kararlılığın üzerinde istikbale doğru büyük ve emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Bu vesileyle milletçe paylaştığımız bu coşkulu ve heyecanlı günde devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal ve hürriyet kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yılını kutluyorum."

TFF'DEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve destansı kahramanlıklarla kazanılan İstiklal Savaşı'nın ardından kurulan Cumhuriyetimizin, 97. yıl dönümünün coşkusunu yaşıyoruz.

Birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan, Ulu Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak olmanın onuruyla, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz.