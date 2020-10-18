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yemekleri: Höşmerim nasıl yapılır? Höşmerim tarifi ve malzemeleri...

Sevilen yemek yarışma programı 2020'de son olarak yarışmacılar tarafından hazırlanan Höşmerim gündeme oturdu. Birçok kişi Höşmerim tarifini merak etti ve Höşmerim'in nasıl yapılacağını öğrenmek istedi. Peki, Höşmerim nasıl yapılır? Höşmerim tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 07:19 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 07:20
MasterChef yemekleri: Höşmerim nasıl yapılır? Höşmerim tarifi ve malzemeleri...

Sevilen yarışma programı 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan Höşmerim yapmasını istedi. Yarışmanın ardından Höşmerim tarifi merak edenler yoğun şekilde Höşmerim nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

HÖŞMERİM İÇİN KULLANILACAK MALZEMELER NELERDİR?

1 su bardağı irmik
50 g tereyağı (1/4 paket margarin)
1,5 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
Yarım su bardağı rendelenmiş dil peyniri veya tuzsuz yağlı peynir

HÖŞMERİM NASIL YAPILIR?

Tereyağ eritilir. Üstüne irmik de eklenerek kavrulur. Öte yanda ayrı tencerede su, süt ve şeker kaynatılır. Altın sarısı olana dek kavrulan irmik üzerine şerbet dökülür. İçerisine dil peyniri ilave edilir ve eriyene dek pişirilir. Höşmerim tarifi servis için hazır. Afiyet olsun.

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