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kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Eserleri nelerdir? Mezhebi nedir?

dizisinde ile Yusuf Hemedani arasında yaşanan diyalog sahnesi büyük merak uyandırdı. İzleyiciler arama motorlarından İmam Gazali hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, İmam Gazali kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Eserleri nelerdir? Mezhebi nedir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 07:39 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 08:47
İmam Gazali kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Eserleri nelerdir? Mezhebi nedir?

Uyanış: Büyük Selçuklu merakla takip edilmeye devam ediyor. Diziyi izleyenler arama motorlarında 'yi araştırmaya devam ediyor. Peki İmam Gazzali kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Mezhebi nedir? İşte detaylar

İMAM GAZALİ KİMDİR?

Genel olarak El Gazali ve İmam Gazali isimleriyle tanınmaktadır. Gazali 1058 yılında Horasan'ın Tus şehrinde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Tus şehrinde almıştır. Daha sonra Cürcan şehrine giderek Ebu Nasr el-İsmaili'den eğitim almıştır. Ardından 28 yaşına kadar 'nde eğitim almış, itikadi düşünce olarak Ebu Hasan Eş'ari'den etkilenmiştir. Hocası İmam-i Harameyn Abdülmelik el-Cüveyni 1085 yılında ölünce Nişabur'dan Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri Nizamülmülk'ün yanına gitmiştir. 1091 yılında 'taki Nizamiye Medresesi'nin baş müderrisliğine tayin edilmiştir. Ruhsal bunalım içerisine düşen Gazali'nin Sufizm yönelmiştir. Tasavvufa olan ilgisinden ve hacca gitmek istemesinden dolayı medresedeki görevini bırakarak 1095 yılında Bağdat'tan ayrılarak 'a gitmiştir. Ardından da hacca gitmiştir. Bağdat'tan ayrılışından on bir yıl sonra 1106 yılında Nizamülmülk'ün oğlu Fahrülmülk'ün ricası üzerine Nişabur Nizamiye Medresesi'nde tekrar eğitim vermeye başlamıştır. Burada kısa süre sonra Tus'a dönerek yaptırdığı Tekke'de müritleriyle birlikte Sufi yaşamı sürmüştür. Gazali 1111 yılında doğum yeri olan Tus şehrinde vefat etmiştir.

İMAM GAZALİ ESERLERİ

1. İhya-u Ulumi'd-din: En bilinen eseridir. Tasavvuf üzerine yazılmıştır.

2. El münkız mine'd Dalal

3. Makaasidü'l Felasife

4. Tehafütü'l Felasife

5. El İktisad fi'l İtikad

6. Kimya-i Saadet: İman ve ahlaka ait konuları içerir.

7. El Kıstasü'l Müstakim ve Fedâih-ul-Bâtıniyye

8. Bidayetü'l Hidaye; Din ve ahlak bilgilerini öğreten bir kitaptır.

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