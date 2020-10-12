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kayıt tarihleri açıklandı mı? Ne zaman? AÖF DGS kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar...

kayıt dönemi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından konu hakkında kritik açıklama yapıldı. Peki, AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman? AÖF DGS kayıt nasıl yapılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:22 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:23
AÖF DGS kayıt tarihleri açıklandı mı? Ne zaman? AÖF DGS kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÖF DGS kayıt tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı.

AÖF DGS KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri bu yıl 12-15 Ekim arasında yapılacak. Mazeretli son kayıt tarihi ise 16 Ekim günü saat 17:00'a kadar olarak belirlendi.

AÖF DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

-Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

-Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

-Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

-Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz.

-Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

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