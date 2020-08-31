DGS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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2020 tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak?

DGS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak?

Binlerce ön lisans öğrencisinin katılım sağladığı sınavının sonuçları merakla bekleniyor. Adaylar arama motorlarında sonuçların açıklanıp açıklanmadığı hakkında araştırma yapıyor. Peki, DGS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak?

DGS sınavı sonrası binlerce aday açıklanacak olan sonuçları bekliyor. Corona virüsü salgını sebebiyle tarihi ertelenmişti. Binlerce aday merakla açıklanacak sonucu bekliyor. Peki, sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce adayın sonuçlarını merakla beklediği DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

  1. 31.08.2020
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