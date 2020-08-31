DGS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak?
Binlerce ön lisans öğrencisinin katılım sağladığı DGS sınavının sonuçları merakla bekleniyor. Adaylar arama motorlarında sonuçların açıklanıp açıklanmadığı hakkında araştırma yapıyor. Peki, DGS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak?
DGS sınavı sonrası binlerce aday açıklanacak olan sonuçları bekliyor. Corona virüsü salgını sebebiyle sınav tarihi ertelenmişti. Binlerce aday merakla açıklanacak sonucu bekliyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Binlerce adayın sonuçlarını merakla beklediği DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak.
Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.
- 31.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
DGS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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