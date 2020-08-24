24 Ağustos 1 Bitcoin kaç lira? (TL) 24 Ağustos 2020 Bitcoin kuru güncel bilgiler… - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Haberler 24 Ağustos 1 Bitcoin kaç lira?

1 kaç lira? (TL) 24 Ağustos 2020 Bitcoin kuru güncel bilgiler…

24 Ağustos 1 Bitcoin kaç lira? (TL) 24 Ağustos 2020 Bitcoin kuru güncel bilgiler…

Çarşamba gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç TL oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

2020 Pazartesi gününe ait güncel kripto fiyatları şu şekilde.
BTC Alış: 86638 TRY Satış: 86505 TRY
DASH TRY Alış: 679,8 TRY Satış: 675,4 TRY
EOS TRY Alış: 24,84 TRY Satış: 24,8 TRY
ETH TRY Alış: 2910 TRY Satış: 2905 TRY
LINK TRY Alış: 112,89 TRY Satış: 112,7 TRY
LTC TRY Alış: 453 TRY Satış: 450,5 TRY
NEO TRY Alış: 139,79 TRY Satış: 138,54 TRY
USDT TRY Alış: 7,426 TRY Satış: 7,412 TRY
XLM TRY Alış: 0,76 TRY Satış: 0,7566 TRY
XRP TRY Alış: 2,114 TRY Satış: 2,113 TRY
ATOM TRY Alış: 60,29 TRY Satış: 60,28 TRY
XTZ TRY Alış: 27,16 TRY Satış: 27,03 TRY
  1. 24.08.2020
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24 Ağustos 1 Bitcoin kaç lira? (TL) 24 Ağustos 2020 Bitcoin kuru güncel bilgiler… haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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