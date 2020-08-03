Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (3 Ağustos)

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 3 Ağustos Pazartesi günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

3 Ağustos Pazartesi günü 41 bin 301 test yapıldı. Bu testlerde 995 vakaya rastlandı. 19 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1003 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 4 milyon 927 bin 217, toplam vaka sayısı 233 bin 851, toplam vefat sayısı 5 bin 747, toplam ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatüre oranı %8,4, toplam iyileşen hasta sayısı 217 bin 497 oldu.

İŞTE GÜNBEGÜN CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYILARI:

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98

18 Mart: 191

19 Mart: 359

20 Mart: 670

21 Mart: 947

22 Mart: 1236

23 Mart: 1529

24 Mart: 1872

25 Mart: 2433

26 Mart: 3629

27 Mart: 5698

28 Mart: 7402

29 Mart: 9217

30 Mart: 10827

31 Mart: 13531

1 Nisan: 15679

2 Nisan: 18135

3 Nisan: 20921

4 Nisan: 23934

5 Nisan: 27069

6 Nisan: 30217

7 Nisan: 34109

8 Nisan: 38226

9 Nisan: 42282

10 Nisan: 47029

11 Nisan: 52167

12 Nisan: 56956

13 Nisan: 61049

14 Nisan: 65111

15 Nisan: 69392

16 Nisan: 74193

17 Nisan: 78546

18 Nisan: 82329

19 Nisan: 86306

20 Nisan: 90980

21 Nisan: 95591

22 Nisan: 98674

23 Nisan: 101790

24 Nisan: 104912

25 Nisan: 107773

26 Nisan: 110130

27 Nisan: 112261

28 Nisan: 114653

29 Nisan: 117589

30 Nisan: 120204

1 Mayıs: 122392

2 Mayıs: 124375

3 Mayıs: 126045

4 Mayıs: 127659

5 Mayıs: 129491

6 Mayıs: 131744

7 Mayıs: 133721

8 Mayıs: 135569

9 Mayıs: 137115

10 Mayıs: 138657

11 Mayıs: 139771

12 Mayıs: 141475

13 Mayıs: 143114

14 Mayıs: 144749

15 Mayıs: 146457

16 Mayıs: 148067

17 Mayıs: 149435

18 Mayıs: 150593

19 Mayıs: 151615

20 Mayıs: 152587

21 Mayıs: 153548

22 Mayıs: 154500

23 Mayıs: 155686

24 Mayıs: 156827

25 Mayıs: 157814

26 Mayıs: 158762

27 Mayıs: 159797

28 Mayıs: 160979

29 Mayıs: 162120

30 Mayıs: 163103

31 Mayıs: 163942

1 Haziran: 164769

2 Haziran: 165555

3 Haziran: 166422

4 Haziran: 167410

5 Haziran: 168340

6 Haziran: 169218

7 Haziran: 170132

8 Haziran: 171121

9 Haziran: 172.114

10 Haziran: 173036

11 Haziran: 174023

12 Haziran: 175218

13 Haziran: 176677

14 Haziran: 178239

15 Haziran: 179831

16 Haziran: 181298

17 Haziran: 182727

18 Haziran: 184031

19 Haziran: 185246

20 Haziran: 186493

21 Haziran: 187685

22 Haziran: 188897

23 Haziran: 190165

24 Haziran: 191657

25 Haziran: 193115

26 Haziran: 194511

27 Haziran: 195883

28 Haziran: 197239

29 Haziran: 198613

30 Haziran: 199906

1 Temmuz: 201098

2 Temmuz: 202284

3 Temmuz: 203456

4 Temmuz: 204610

5 Temmuz: 205758

6 Temmuz: 206844

7 Temmuz: 207897

8 Temmuz: 208938

9 Temmuz: 209962

10 Temmuz: 210965

11 Temmuz: 211981

12 Temmuz: 212993

13 Temmuz: 214001

14 Temmuz: 214993

15 Temmuz: 215940

16 Temmuz: 216873

17 Temmuz: 217799

18 Temmuz: 218717

19 Temmuz: 219641

20 Temmuz: 220572

21 Temmuz: 221500

22 Temmuz: 222402

23 Temmuz: 223315

24 Temmuz: 224252

25 Temmuz: 225173

26 Temmuz: 226100

27 Temmuz: 227019

28 Temmuz: 227982

29 Temmuz: 228924

30 Temmuz: 229891

31 Temmuz: 230873

1 Ağustos: 231869

2 Ağustos: 232856

3 Ağustos: 233851

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı tehdit eden ve küresel bir salgın haline dönüşen corona virüsüyle ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Peki corona virüsü nedir? İşte, corona virüsünün tanımı;

Corona virüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle yaşlıların risk grubunda yer aldığı corona virüsü hastalığı, kişiden kişiye bulaşabilerek ve farklı semptomlar halinde kendisini belli ediyor. İşte, 'corona virüsü belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı;

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.

Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

'Corona virüsü nasıl bulaşır?' sorusu ülkemizde de corona virüsüne karşı araştırılan en fazla konuların başında geliyor. Sağlık Bakanlığı ve yetkililer, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı yaparken, hastalığın genellikle solunum, öksürme, dokunma gibi eylemlerle bulaştığının da altını çiziyor. İşte, corona virüsünün bulaşma şekilleri şöyle anlatılabilir.

COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19'a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.